Erst geschlagen, dann bestohlen: Taxifahrer wird zweimal Opfer

Ein Betrunkener schlägt einen Augsburger Taxifahrer und haut ab. Als der Fahrer ihn verfolgt, passiert die nächste Misere.

Es war wahrlich kein guter Sonntagabend für einen Augsburger Taxifahrer. Während sich der 35-Jährige gegen 23 Uhr in der Tankstelle an der Blauen Kappe aufhielt, stieg ein alkoholisierter 33-Jähriger in sein unverschlossenes Auto. Nachdem der Betrunkene das Taxi verschmutzte, forderte ihn der Taxifahrer auf, dieses zu verlassen.

Wie die Polizei berichtet, schlug der Mann den Taxifahrer und traf ihn dabei auch im Gesicht. Anschließend entfernte er sich. Der Taxifahrer verfolgte ihn. Eine hinzugerufene Polizeistreife kontrollierte den 33-Jährigen.

Ein Atemalkoholtest ergab demnach einen Wert von über zwei Promille. Für den Taxifahrer ging der Ärger weiter. Laut Polizei stellte er fest, dass aus seinem Taxi ein hoher dreistelliger Betrag entwendet worden war. Ein unbekannter Dieb hatte den Moment genutzt, als der Taxifahrer den Betrunkenen verfolgt hatte. Die Polizei ermittelt nun gegen den 33-Jährigen wegen Körperverletzung und gegen einen unbekannten Täter wegen Diebstahls. (ina)