Erst Hakenkreuz, dann blau: Ärger um beschmierte Tür des Fünffingerlesturms

Plus Die Tür des Fünffingerlesturms wurde erst im Frühjahr neu gemacht. Nun ist sie beschmiert. In den Vorfall soll ein erboster Anwohner verwickelt sein.

Der Fünffingerlesturm in der Jakobervorstadt ist ein Denkmal aus dem Mittelalter. Die trutzigen Steine des einstigen Wehrturms haben eine entsprechend schöne alte Patina. Die knallblaue Farbe, die seit einigen Tagen auf der Eingangstüre prangt, will überhaupt nicht dazu passen. Es gibt eine Geschichte dahinter, die den Verein Alt-Augsburg-Gesellschaft nicht nur verärgert, sondern auch zu einer Anzeige bei der Polizei veranlasst hat.