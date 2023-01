Erste Fahrversuche eines 16-Jährigen enden mit Anzeigen

Am Parkplatz beim Autobahnsee dreht der Jugendliche mit einem Ford seine Runden. Der Besitzer des Wagens sitzt nebendran.

Ein 16-Jähriger konnte es offenbar kaum erwarten, selbst am Lenkrad eines Autos zu sitzen. Seine ersten Fahrversuche am Samstagabend am Autobahnsee endeten nach Angaben der Polizei mit Anzeigen. Passanten meldeten gegen 22 Uhr mehrere Personen auf dem Parkplatz an der Mühlhauser Straße. Eine Streife stellte dort einen Ford fest, der auf dem Parkplatz herumfuhr. Bei der Kontrolle des Fahrzeugs befanden sich vier Personen im Fahrzeug. Hinter dem Steuer saß ein 16-Jähriger. Dieser besaß - schon aufgrund seines Alters - keine Fahrerlaubnis für den Pkw. Auf dem Beifahrersitz saß der 18-jährige Besitzer des Fords, der als einziger Insasse über die notwendige Fahrerlaubnis verfügte, so die Polizei.

Der 16-Jährige muss nun mit einer Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis rechnen. Gegen den 18-Jährigen wird wegen des Ermächtigens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt. Weiter wird geprüft, ob auf dem Parkplatz auch die anderen Insassen mit dem Auto fuhren. (eva)