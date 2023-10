Erste Journalistin: Was Katrin Eigendorf zur Friedenspreis-Trägerin machte

Katrin Eigendorf ist das Gesicht der Kriegsberichterstattung aus der Ukraine. Nun erhielt sie den Augsburger Friedenspreis – ein Statement auch für Pressefreiheit.

Vielleicht liegt es daran, dass Katrin Eigendorf eine Frau ist. Teilnehmend, ohne pathetisch zu sein, bringt sie Frauen wie Soldaten zum Reden – die kleinen Leute in ihren Vorgärten in Charkiw ebenso wie die großen Männer in ihren Regierungssitzen in Kiew und Kabul. Eigendorf ist eine der wenigen Frauen, die seit den 90er-Jahren mit Kamerateams in gefährlichen Krisenregionen der früheren Sowjetunion und Afghanistan unterwegs ist. Mit ihren Recherchen und Reportagen von der Front in der Ukraine hält sie seit Beginn der Invasion im Februar 2022 die Bilder in unseren Köpfen wach, zeigt die Zerstörungen, Toten und Verletzten.

Selten in seiner fast 40-jährigen Geschichte fand eine Verleihung des Friedenspreises durch die Stadt Augsburg und die evangelische Kirche in so angespannter internationaler Lage statt. Die Einschläge sind nicht mehr nur in Fernost oder Südamerika. Die Bedrohung kommt näher. Das lange für selbstverständlich gehaltene Gleichgewicht der Gesellschaft, der stetige Ausbau des Friedens, scheinen bedroht.

Journalistin Katrin Eigendorf erhält Augsburger Friedenspreis

Oberbürgermeisterin Eva Weber hielt zur Begrüßung der etwa 500 Gäste, die sich zur Verleihung im Goldenen Saal versammelt hatten, mit ihrer Ernsthaftigkeit nicht hinterm Berg. „Wenn wir über Frieden sprechen, müssen wir immer auch über Krieg reden“, sagte sie. „Unsere vermeintliche Sicherheit ist zerbrechlich.“ Bezugnehmend auf Russland, aber auch auf die aktuellen Terrorangriffe auf Israel erklärte sie: „Wenn eine der beiden Kriegsparteien eindeutig Aggressor ist, die Demokratie ablehnt, die Werte und die Freiheit verachtet, muss unsere Haltung eindeutig sein.“ Es brauche die umfassenden Recherchen, transparenten Darstellungen, die Selbstkontrollmechanismen des professionellen Journalismus, so Weber. „Der diesjährige Friedenspreis ist auch ein Preis für die freie Presse.“

Für die Rolle des Laudators auf Eigendorf, die einen Tag zuvor auch den Leipziger Preis für Freiheit und Zukunft der Medien 2023 erhalten hatte, fiel die Wahl der Augsburger Jury auf Kurt Kister. Der langjährige frühere Chefredakteur der Süddeutschen Zeitung lobte Eigendorf als „herausragende“ Journalistin. Sie verwechsle „Funktion nicht mit Identifikation“: Pressehelm und Schutzweste im Krieg seien für sie nicht persönlichkeitsprägend wie bei vielen Männern, die er kennengelernt habe. Und Katrin Eigendorf sei eine Fernsehpersönlichkeit im guten Sinne, eine, die keine Talkshowauftritte brauche oder suche. Die Preisvergabe würdige zudem den Journalismus insgesamt, sagt er. Dessen Verantwortung sei es, wachsam zu sein und mit Berichterstattung über die Konflikte der Welt in deutschen Wohnzimmern keinen Gewöhnungseffekt oder Überdruss auszulösen. Jenseits der Wertschätzung von Journalismus durch Preise sei die Situation eine komplizierte. Es gebe Angriffe gegen den Journalismus. Kampagnen mache er, heiße es. Er sei vereinfachend, polarisierend.

Kriege in der Ukraine und in Israel sind bei Verleihung im Goldenen Saal Thema

Kirchenoberhäupter, Prinzen, Michail Gorbatschow: Ein wenig groß seien die Schuhe ja, sagte Eigendorf in ihrer eigenen kurzen Ansprache. „Aber es ist richtig, gerade jetzt ein Licht auf den unabhängigen Journalismus zu werfen.“ Man müsse den Krieg in seiner Grausamkeit dokumentieren, nur so werde Propaganda keinen Erfolg haben. Und zu den Angriffen auf Israel: „Bei aller Kritik an der Regierung Netanyahu muss klar, sein, dass palästinensische Terroristen hier verantwortlich sind.“

Der heimliche Star des Abends war das Musiker-Trio Stephan Holstein (Klarinette, Saxophon), Walter Bittner (Schlagzeug, Elektronik) und Uli Fiedler (Kontrabass). In ihrer eigens komponierten „Suite für Katrin Eigendorf“ legte sich ein experimentell bis jazziger, kontemplativer Soundteppich um eingespielte Stimmzitate aus Gesprächen der Journalistin über ihre Arbeit. Langanhaltender Applaus. Sichtlich gerührt dankte Eigendorf mit den Worten: „Ich nehme den Preis mit Freude und Demut für alle Journalisten an, die weiter berichten und sich nicht einschüchtern lassen.“