Erste Messe ohne Corona-Auflagen: Die Interlift startet am Dienstag

350 Aussteller sind bei der Aufzugmesse Interlift in Augsburg dabei, die am Dienstag beginnt. Nach dem Ende der Corona-Einschränkungen herrscht Aufbruchstimmung.

Sie ist (fast) wieder da, die lang ersehnte Normalität. So sagen es die Veranstalter der Aufzugmesse Interlift, die am Dienstag im Augsburger Messezentrum beginnt. Bis Freitag dauert die Fachmesse. Es ist die erste Veranstaltung nach zwei Jahren, die keine Corona-Auflagen mehr zu beachten hat. Knapp 350 Ausstellerinnen und Aussteller sind vertreten. Wie im Jahr 2019 kommen 71 Prozent aus dem Ausland. 40 Nationen sind dabei, vier Länder weniger als 2019. Die Interlift sorgt für eine Aufbruchstimmung. Dies bestätigt Lorenz Rau, der Geschäftsführer der Messe Augsburg.

Mit 40 beteiligten Nationen ist die Interlift nach Auskunft des Veranstalters die weltweit größte Plattform der Branche in diesem Jahr. Sie biete daher auch den besten Überblick über Angebote des Weltmarktes. "Damit ist sie nicht nur für die Top-Entscheider in den Unternehmen, sondern auch für alle im Aufzugsbau Tätigen der wichtigste Messetermin des Jahres", sagt Winfried Forster. Er ist Sprecher der Firma Afag Messen und Ausstellungen, die die Messe veranstaltet. Erstmals nimmt die Türkei mit 61 Ausstellern den zweiten Platz nach Deutschland (90) ein und löst damit die traditionell stärkste Auslandsnation Italien (55) ab. Platz vier belegt Spanien (19), gefolgt von Schweden (10), Österreich (9) und Frankreich (8).

Interlift in Augsburg: Die meisten Aussteller kommen aus Deutschland

Mit Zuversicht geht Augsburgs Messechef Lorenz Rau in die kommenden Monate: "Dass nach nun zwei Jahren Ausnahmezustand nun langsam wieder Normalität am Messeplatz Augsburg einkehrt, freut uns natürlich sehr." Die aktuellen Lockerungen der Covid- und Reisebeschränkungen seien ein positives Signal für persönliche Geschäfte und Networking auf Messen und Ausstellungen. Die Interlift verfüge als Weltleitmesse über eine Strahlkraft weit über die Region hinaus. "Sie ist Beleg für die erfolgreiche Entwicklung von Messen hier in Augsburg und heute zudem ein starker Beleg für die Leistungsfähigkeit des Messeplatzes", so Rau.

Zu Beginn des Jahres 2022 mussten wegen der Corona-Pandemie wieder viele Veranstaltungen ausfallen. Dazu gehörten die Augsburger Frühjahrsausstellung (afa) und die Immobilientage. Nun sieht es deutlich besser aus, informiert Rau: "Nach der Interlift geht es im Messekalender nahtlos weiter. Mit der Messe der Maschinenbauzulieferer FMB-Süd, den Deutschen Baumpflegetagen sowie den Karrieremessen Fit for Job und Pyramid stehen bereits im Mai weitere Veranstaltungen an."

