Erste Verhandlung um „Quecksilber-Hotel“: „Ich krieg so eine Wut“

Dem Zuschauer im Gerichtssaal platzt der Kragen: „Ich krieg so eine Wut.“ Nicht nur bei ihm kochen die Emotionen hoch. Auch die weiteren rund 15 Zuschauer, die bis aus Köln angereist sind, sind nervlich angespannt. Es geht um viel Geld. Sie haben in das Kesselhaus-Hotel im Augsburger Kammgarnquartier investiert. Jenes Hotel, dessen Quecksilber-Skandal unsere Redaktion vor zwei Jahren aufdeckte und das aufgrund der Kontamination in Teilen des Gebäudes nie eröffnete. 116 Verfahren sind am Augsburger Landgericht gegen die Verkäuferin AKS Business Hotel GmbH & Co. KG und zwei Gesellschaftern anhängig. Unlängst begann die erste Hauptverhandlung mit Zeugenaussagen. Sie lassen einen Beklagten in keinem guten Licht erscheinen.

Ina Marks Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Textilviertel Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Quecksilber Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis