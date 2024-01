Das erste Neujahrsbaby im Augsburger Josefinum ist ein Bub

In der Neujahrsnacht gibt es in Augsburg einige Geburten. Im Universitätsklinikum ging es in der Silvesternacht ganz schnell.

Die erste Geburt in einem Augsburger Krankenhaus im Jahr 2024 meldet das Universitätsklinikum. Um 0.02 Uhr kam das Baby zur Welt. Weitere Informationen waren am Neujahrstag zunächst nicht zu bekommen. Im Josefinum in Oberhausen war ein Junge das erste Neugeborene.

Das Silvester-Feuerwerk verbrachte er lieber noch im Bauch seiner Mutter, teilte die Klinik am Montag mit: Alexandru Ilascu ist das erste Baby, das im neuen Jahr in der KJF Klinik Josefinum, die zur Katholischen Jugendfürsorge der Diözese Augsburg gehört, geboren wurde. Der Junge kam am Neujahrsmorgen um 7.09 Uhr mit einem Gewicht von 2870 Gramm und einer Größe von 51 bis 53 Zentimetern per Kaiserschnitt zur Welt.

Seinen Eltern bereitete der kleine Junge damit einen ganz besonderen Start ins neue Jahr. „Wir sind sehr zufrieden, wie die Ärzte uns geholfen haben. Dank ihnen verlief die Geburt sehr schnell“, freuen sich die Eltern Natalia und Andrei Ilascu. Alexandru ist das erste Kind der jungen Familie aus dem Augsburger Stadtteil Bärenkeller. (möh)