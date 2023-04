Erstes Stadtteiltreffen im Kultur-Container am Hochfeld

Am Ostermontag ist für Bürger im Stadtteil ein Programm mit Musik, Kunst und Informationen zur Entwicklung der Industriebrache geboten.

Der Bahnpark Augsburg und das Team der dort stehenden "Kultainer" laden am Ostermontag zum ersten Stadtteiltreffen im Hochfeld ein. Das Treffen am 10. April beginnt um 11 Uhr in den Kultur-Containern an der Firnhaberstraße. Es gibt Informationen zu den Planungen des Bahnparks und des Geländes, aber auch ein umfangreiches Unterhaltungsprogramm zum Mitmachen.

Im Fokus des Projekts steht der Stadtteil Hochfeld, offiziell "Planungsraum IX" genannt, der durch eine Industriebrache des Bahnbetriebsgeländes dominiert wird. Der Bahnpark befindet sich mitten drin und will sich zu einem neuen Stadtteil- und Kulturzentrum entwickeln. „Wir wollen nun mit einem lockeren Zusammenkommen beginnen und bieten ein Programm mit Musik, Infoveranstaltungen und zwei Ausstellungen", erklärt Wolfgang Hauck vom Verein "Die Kunstbaustelle". Eine Ausstellung widmet sich der Mobilität der Zukunft und zeigt Visionen von Jugendlichen, die mit einem Industriedesigner gestaltet wurden. Um dem Stadtteil ein Gesicht zu geben, sollen Porträts von Bewohnern gezeigt werden. Es gibt ein kostenloses Fotoshooting.

Eine Entertainerin führt durchs Programm

Das Projekt "Planungsraum IX", kurz „PIX" genannt, hat zum Ziel, die Vernetzung mit Interessen- und Aktionsgruppen, Künstlerinnen und Künstlern sowie der kommunalen Verwaltung zu fördern. Im Prozess sollen sich auch Anwohner einbringen. Maggie Jane, eine im Hochfeld geborene und am Ammersee lebende Sängerin und Entertainerin, wird den Tag begleiten. Die Akteure von PIX suchen noch Mitwirkende. Infos und Kontakt gibt es per E-Mail an augsburg@dieKunstbauStelle.de oder telefonisch unter 0173/9471101. (eva)