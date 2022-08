Augsburg

Es begann vor 100 Jahren mit Bierdeckeln: Mit Deko Schneider endet eine Ära

Plus Deko Schneider in der Nähe des Plärrers war einer der ersten Läden dieser Art in Deutschland. Angefangen hat es vor 100 Jahren. Nun ist wohl bald Schluss.

Von Andrea Wenzel

Hier zieht der silbern glitzernde Papierstern den Blick auf sich, dort die orange leuchtende Kunstblume. Neben einem großen Marmorsäulen-Imitat hängt ein Plakat mit gruselig geschminkten Gesichtern. Wer den Laden von Deko Schneider in der Blumenstraße beim Plärrer-Gelände betritt, wird mit Eindrücken fast überschüttet. Kundinnen und Kunden tauchen ein in eine bunte und glitzernde Welt, in der es vieles zu entdecken gibt. Auf rund 600 Quadratmetern mit prall gefüllten Regalen bis unter die Decke begegnen sie romantischen, lustigen, gruseligen, kitschigen und schönen Dingen – und Maximilian Schneider, dem Inhaber. Er führt das Unternehmen in dritter Generation, liebt es bunt und weiß. Bierdeckel spielen eine besondere Rolle für die Firmengeschichte.

