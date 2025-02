Es bleibt bei zwei Plärrerzelten

Die Bewerbung von Gastronom Stefan „Bob“ Meitinger als Festwirt auf dem Plärrer hatte offenbar keinen Erfolg. Zudem wird die Stadt an der bisherigen Zahl von zwei Festzelten auf dem Plärrer festhalten, nachdem ein Versuch mit einem dritten Zelt in der Vergangenheit fehlgeschlagen war. Das verlautete am Donnerstag aus Stadtratskreisen, nachdem sich das Gremium in nichtöffentlicher Sitzung mit dem Thema befasst hatte. Eine große Diskussion gab es dem Vernehmen nach nicht.

Meitinger, der mit seinen Lokalen einen Expansionskurs verfolgt, hatte im vergangenen Jahr mit großem Selbstbewusstsein seine Plärrer-Bewerbung öffentlich gemacht, nachdem er auf der Gersthofer Kirchweih und in der Vergangenheit auf der Lechhauser Kirchweih Erfahrung als Festwirt gesammelt hat. Die Stadt entscheidet beim Plärrer über die Festwirte nach einem Punktesystem, bei dem etwa Preisgestaltung, Familienfreundlichkeit, Ausstattung, die Zuverlässigkeit eines Bewerbers oder die Volksfesterfahrung eine Rolle spielen. Meitinger hatte sich für den Herbstplärrer 2025 und den Osterplärrer 2026 beworben. Ob Meitinger die Entscheidung akzeptiert oder dagegen vorgehen wird, ist offen. Stand jetzt werden weiterhin Schaller- und Binswangerzelt auf dem Plärrer vertreten sein.