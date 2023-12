Augsburg

Es fehlen "X Millionen Euro": Wie geht es mit dem 49-Euro-Ticket weiter?

Die Finanzierung des Deutschlandtickets ist langfristig nicht gesichert. Was das für die Region Augsburg bedeutet, ist noch unklar.

Plus Bis Anfang Mai ist das Angebot im AVV nach der Bund-Länder-Einigung gesichert. Wenn es danach Bestand haben soll, müsste womöglich Geld von den Kommunen fließen.

Von Stefan Krog

Das 49-Euro-Ticket, das in Augsburg allein durch die Stadtwerke rund 40.000 Mal ausgegeben wurde, hat in dieser Form womöglich nur noch bis Ende April Bestand. Bis dahin ist die Finanzierung durch Bund und Länder gesichert. Wie es danach weitergeht, ist noch offen, weil ab dem Frühsommer womöglich auch die Stadt Augsburg und die umgebenden Landkreise das sich ergebende Defizit mittragen müssen. "Wir werden die Diskussion im AVV führen müssen, inwiefern wir einen Betrag von X Millionen ersetzen wollen, um das Ticket fortzusetzen", so Oberbürgermeisterin Eva Weber ( CSU). Bund und Länder rückten von der Ursprungsidee, dass sie das Defizit des Tickets tragen und die Kommunen nur für die Umsetzung zuständig sind, ab, kritisierte Weber.

Ein Landkreis in Deutschland ist schon ausgestiegen

Die Zukunft des Deutschlandtickets in der jetzigen Form als bundesweit gültiges Angebot bröckelt bereits jetzt. Der Landkreis Stendal (Sachsen-Anhalt) steigt als erster Landkreis zum Jahreswechsel vermutlich aus. Vom bayerischen Städtetag hieß es zuletzt, dass auch in Bayern solche Schritte nicht ausgeschlossen seien. Verkehrsminister Christian Bernreiter (CSU) versuchte die Wogen zu glätten. Derzeit sehe er in Bayern noch keine Tendenz, dass Kommunen aus dem deutschlandweit gültigen Ticket aussteigen.

