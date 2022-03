Augsburg

07:00 Uhr

Es geht um die Kirche vor Ort: Warum Menschen als Pfarrgemeinderäte kandidieren

In der Gemeinde Christkönig und St. Franziskus treten. Samuel Brieger (l.) und Stefanie Striegl zur Pfarrgemeinderatswahl an. Pfarrer Michael Kratschmer ist froh um das Engagement.

Plus Am 20. März sind in Bayern Pfarrgemeinderatswahlen, auch in Augsburg. Wir haben nachgefragt, warum sich dafür Menschen in aufgewühlten Kirchenzeiten aufstellen lassen.

Von Gerlinde Knoller

Es sind gerade keine guten Zeiten für die katholische Kirche. Während die einen ihr den Rücken kehren, gibt es die anderen, die ganz bewusst in der Kirche bleiben. Mehr noch - die sich in und für ihre Kirche engagieren. Am 20. März stehen in Bayern die Pfarrgemeinderatswahlen unter dem Motto "Christ sein. Weit denken. Mutig handeln" an. Unsere Redaktion hat mit Menschen gesprochen, die für ihre Pfarrgemeinderäte vor Ort kandidieren - in der Pfarreiengemeinschaft St. Albert und St. Georg in Haunstetten und in der Pfarreiengemeinschaft Christkönig und St. Franziskus in der Hammerschmiede und der Firnhaberau.

