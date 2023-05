Augsburg

06:00 Uhr

"Es geht um die nächsten 100 Jahre": Wie Augsburger Türken auf die Wahl schauen

Plus Bei der Türkei-Wahl geht es um alles. Was die Augsburger Wähler bewegt, wem sie ihre Stimme geben, und warum sie Augsburger sind, aber auch Türken bleiben wollen.

Von Stefanie Schoene Artikel anhören Shape

Türkische Popmusik kommt aus den Lautsprechern, während der Bus vom Plärrergelände in Augsburg in Richtung Autobahn rollt. Hinter der Frontscheibe klemmt die rote Nationalflagge - und die gelbe Fahne der AKP, der türkischen Partei für Gerechtigkeit und Fortschritt von Präsident Recep Tayyip Erdoğan. "Dies hier ist der Bus der AKP", erklärt Nadir Ferat. "Die anderen haben ihre eigenen Busse." Für Erdoğan und die türkische Gesellschaft geht es bei dieser Schicksalswahl um alles, das sieht auch Ferat, der früher Manager beim Fußballverein Türkspor Augsburg war, so. Der Augsburger Bus ist mit etwa 40 Männern und Frauen unterwegs zum Wahllokal, das die türkische Botschaft vor zwei Wochen im leeren Galeria-Kaufhaus der Münchener Innenstadt eingerichtet hat. Mit "die anderen" meint Ferat die Gegner Erdoğans. Dass schon bei der Fahrt zur Urne öffentlich wird, wer was wählt, mag für Deutsche ungewöhnlich sein. Für Türken, sagt Ferat, sei es besser so. Wie bei zwei Fußballmannschaften. Die würden ja auch nicht im selben Bus zum Spiel fahren.

Ein 28-Jähriger sitzt nachdenklich in der letzten Reihe des Busses. Eigentlich will er nicht über diese Themen reden, sagt er. Er sieht sich selbst als Deutschen. Schließlich sei er in Augsburg geboren, habe hier seine Schlosserausbildung gemacht. Trotzdem müsse er sich wegen Erdoğan blöde Sprüche der Kollegen anhören. Sticheleien, wenn er zur Brotzeit nicht zum Leberkäse greift, kämen dazu. Das mache das Deutschsein nicht einfach. Was ist mit der deutschen Staatsbürgerschaft? "Ich bin ja Deutscher. Aber was würde ein deutscher Pass in diesen Situationen nützen? Am Arbeitsplatz würde ich trotzdem der Türke bleiben."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen