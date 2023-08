Es gibt Gutscheine für den Seniorennachmittag am Herbstplärrer

Die Stadt Augsburg veranstaltet am Dienstag, 29. August, im Binswanger-Zelt auf dem Plärrer einen Seniorennachmittag. Gutscheine können zuvor abgeholt werden.

Am Freitag, 25. August, beginnt der Augsburger Herbstplärrer. Er dauert bis Sonntag, 10. September. Die Stadt Augsburg veranstaltet am Dienstag, 29. August, im Binswanger-Zelt einen Seniorennachmittag.

Die Veranstaltung beginnt um 14 Uhr. Einlass ist bereits ab 13 Uhr. Jede Teilnehmerin und jeder Teilnehmer erhält gegen Bezahlung von fünf Euro einen Gutschein für eine Maß Bier oder ein alkoholfreies Getränk sowie ein Paar Bratwürstel mit Brot.

Je Gutschein ist ein Bediengeld in Höhe von einem Euro im Festzelt zu entrichten, so die Stadt. Die Gutscheine können ab Montag, 21. August bis Freitag, 25. Freitag, in der Zeit von 9 bis 12 Uhr in der Geschäftsstelle des Seniorenbeirates, Beim Rabenbad 5, erworben werden. (möh)

