Es gibt jetzt einen Wertewanderweg an der Wertach in Augsburg

Der Anstoß kommt von der Europa-Union Bayern. Spaziergänger sollen Europa anhand von Schautafeln erkunden.

In Augsburg tagt am Wochenende der Bundeskongress der Europa-Union Deutschland. 200 Delegierte und Gäste nehmen daran teil. Die Europa-Union hat im Vorfeld ein sichtbares Zeichen gesetzt: An der Wertach in Augsburg gibt es jetzt einen Wertewanderweg. Er soll über Europa informieren. Mehrere Schautafeln stehen an den Wegen nahe der Kulperhütte und vom Eisernen Steg. Die Aktion soll bis Anfang November dauern. (möh)