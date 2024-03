Es gibt Karten für den Seniorennachmittag am Osterplärrer

Organisator des Seniorennachmittags auf dem Plärrer ist die Stadt Augsburg. Karten sind im Schallerzelt erhältlich.

Am Ostersonntag, 31. März, beginnt der Frühjahrsplärrer in Augsburg. Er dauert bis Sonntag, 14. April. Zum Programm gehört ein Seniorennachmittag, der von der Stadt Augsburg veranstaltet wird. Das Angebot richtet sich auch an Menschen mit Behinderung.

Termin ist am Dienstag, 9. April. Beginn ist um 14 Uhr, Einlass ab 13 Uhr. Gutscheine für eine Maß Bier oder ein anderes Getränk sowie ein Paar Bratwürste mit Semmel sind für fünf Euro erhältlich. Verkauft werden sie am Dienstag, 2. April, von 11 bis 13 Uhr im Schallerzelt. Zudem ist bei Abgabe des Gutscheins ein Euro für den Service zu zahlen, heißt es. (möh)

