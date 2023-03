Es gibt nun doch eine Demonstration gegen den AfD-Empfang in Augsburg

Die AfD trifft sich am Abend im Augsburger Rathaus. Ein antifaschistisches Bündnis meldet eine Protestaktion dagegen an. Ein anderes Bündnis hatte sie zuvor abgesagt.

Die AfD-Stadtratsfraktion veranstaltet am Samstag, 25. März, einen zeitlich verspäteten Neujahrsempfang im Augsburger Rathaus. Beginn ist um 18 Uhr. Der als Gast vorgesehene AfD-Bundesvorsitzende Tino Chrupalla hat seine Teilnahme kurzfristig abgesagt. Aus diesem Grund hat das Augsburger "Bündnis für Menschenwürde" eine geplante Gegenkundgebung ebenfalls abgesagt. Nun wird es dennoch eine Protestaktion geben.

Angemeldet hat die Aktion das sogenannte Offene Antifaschistische Treffen (OAT). Die Initiatoren sagen: "Zwar hat der AfD-Chef Chrupalla seine ursprüngliche Teilnahme abgesagt, doch bleibt der Neujahrsempfang keinesfalls bedeutungslos." Wenn die AfD jetzt mit ihrem Wahlkampf starte, werde das OAT weitermachen mit ihrem Protest gegen die AfD, heißt es. Im OAT Augsburg engagieren sich laut Initiatoren vor allem Jugendliche gegen rechte Parteien und Organisationen. Zuletzt rückte die Vereinigung in den Blickpunkt. Anlass war eine Polizeiaktion im Zentrum der linken Szene in Oberhausen.

"Bündnis für Menschenwürde" sagt geplante Kundgebung in Augsburg ab

Das Bündnis für Menschenwürde will hingegen am Samstag nicht gegen die AfD protestieren. Matthias Lorentzen, Sprecher des Bündnisses, sagte zuletzt: "Das Fernbleiben des AfD-Chefs zeigt die Bedeutungslosigkeit dieser Veranstaltung und der Augsburger AfD." Aus diesem Grund werde das Bündnis für Menschenwürde diese Veranstaltung nicht durch eine Kundgebung oder Aktion aufwerten.

In der Vergangenheit gab es bei AfD-Veranstaltungen in Augsburg immer wieder Protestaktionen von politischen Gegnern. Der Empfang am 25. März beginnt um 18 Uhr im Rathaus. Einlass ist ab 17 Uhr. Es handelt sich um den Neujahrsempfang, den die Stadtratsfraktionen regelmäßig ausrichten. Die AfD ist zeitlich später dran als die anderen Parteien.