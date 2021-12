Augsburg

16:13 Uhr

Es hagelt wegen Corona wieder Absagen von Messen und Konzerten in Augsburg

Plus Die Augsburger Frühjahrsausstellung fällt aus - es ist nicht die einzige Hiobsbotschaft für das Messezentrum. Im Spectrum ruht der Betrieb bis Mitte Januar.

Von Michael Hörmann

Wegen der Corona-Pandemie war bereits spekuliert worden, ob die Augsburger Frühjahrsausstellung, kurz afa, wie geplant Anfang Februar stattfinden kann. Seit Mittwoch herrscht Gewissheit. Die besucherstärkste Veranstaltung im Augsburger Messezentrum fällt ersatzlos aus. Dies gab die Firma Afag Messen und Ausstellungen GmbH, die in Augsburg mehrere große Messen ausrichtet, bekannt. An den Weltleitmessen Grindtec (Schleiftechnik) und Interlift (Aufzugsbranche), die im Frühjahr über die Bühne gehen sollen, wird vorerst festgehalten. Das Aus der afa ist nicht die einzige Hiobsbotschaft in diesen Tagen für die Messe Augsburg. Deren Geschäftsführer Lorenz Rau spricht bereits jetzt von großen Herausforderungen, die im Jahr 2022 auf die Messe zukommen. Auch an anderer Stelle wirken sich die Auflagen, die wegen der Entwicklung der Corona-Pandemie gelten, einschneidend aus.

