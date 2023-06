Augsburg

vor 36 Min.

In Augsburg kommen mehr Flüchtlinge an – doch die Helferkreise werden weniger

Das Café Tür an Tür ist in Augsburg ein Treffpunkt für Flüchtlinge und ehrenamtliche Helferinnen und Helfer. Dort wird unter anderem Deutsch gelernt.

Plus Die Zahl der Asylbewerber ist wieder deutlich gestiegen. Zwar gibt es noch immer viele ehrenamtliche Helfer in Augsburg – allerdings klaffen auch Lücken.

Von Miriam Zissler

Für die Flüchtlinge aus Afghanistan, Syrien oder der Ukraine ist er einfach der Klaus. Klaus Raukuttis hilft schon seit vielen Jahren Flüchtlingen, die nach Augsburg gekommen sind. Er engagiert sich im Helferkreis für das Asylheim in der Ottostraße (Wertachviertel), der seit zehn Jahren besteht. Er unterstützt Geflüchtete in der Unterkunft in der Windprechtstraße (Antonsviertel), hilft beim Deutschlernen beim Verein Tür an Tür – und tut auch sonst, was er tun kann, um anderen zu helfen. Noch vor wenigen Jahren hatte jede Augsburger Unterkunft ihren eigenen Helferkreis, erklärt er. Doch das hat sich geändert, einige haben sich inzwischen aufgelöst. Dabei ist die Arbeit von Freiwilligen wichtig, damit Asylbewerber sich schneller in Deutschland einfinden. Gerade jetzt, da der Zustrom von Flüchtlingen wieder hoch ist.

Auf dem Höhepunkt der Flüchtlingswelle, im Jahr 2015, engagierten sich sehr viele Augsburgerinnen und Augsburger für die Menschen, die damals ins Land strömten. "2015 war aber ein absolutes Ausnahmejahr", erklärt Birgit Ritter, die im Freiwilligen-Zentrum der Stadt unter anderem Flüchtlingslotsen ausbildet. Sie koordiniert das freiwillige Engagement in den Unterkünften der Stadt. 13 Helferkreise habe es damals in ihrem Bereich gegeben, die in verschiedenen Augsburger Stadtteilen den Geflüchteten helfen. Von den 13 Helferkreisen, die Birgit Ritter begleitet und unterstützt, gibt es heute noch sieben. Manche Kreise hätten aufgrund des fortgeschrittenen Alters der Helfer nach einigen Jahren ihre Arbeit beendet. Andere hätten erst aufgehört und hätten dann ihr Engagement wieder aufgenommen, als mit dem Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine, zahlreiche Menschen aus der Ukraine nach Augsburg kamen. "Das war im Bärenkeller der Fall. Der Helferkreis hat dort sofort wieder losgelegt und hat auch noch neue Freiwillige dazugewonnen", so Birgit Ritter.

