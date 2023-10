Es schwirrt am Moritzplatz: Vogel oder Falter?

Ein seltenes Taubenschwänzchen wurde kürzlich im Augsburger Zentrum gesichtet. Viele halten das Insekt irrtümlich für einen Kolibri.

Die letzten blühenden Blumen am Moritzplatz locken in diesen Tagen ungewöhnliche Gäste an. Elmar Steurer aus Adelsried entdeckte dieses Taubenschwänzchen, das mitten im Augsburger Stadtzentrum herumschwirrte. Es sieht aus wie eine Mischung aus Schmetterling und Kolibri. Taubenschwänzchen sind Falter und stammen eigentlich aus dem Mittelmeerraum. Sie lassen sich wegen höherer Temperaturen auch immer häufiger in Deutschland blicken. Im Süden Deutschlands haben einige Exemplare des Insekts sogar schon überwintert - dank der immer milderen Winter. (eva)