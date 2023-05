Augsburg

vor 32 Min.

"Es tut mir in der Seele weh": Das Wohnwagen-Desaster einer Rentnerin

Plus Weil Birgit Portmann nur wenig Rente erhält, lebte sie über zehn Jahre auf einem Campingplatz. Jetzt musste sie den Platz kündigen – und erlebte eine böse Überraschung.

Von Ina Marks Artikel anhören Shape

Birgit Portmann ist eine Person, die viele eine "feine Frau" nennen würden. Eine gepflegte, ältere Dame, die sich gewählt ausdrückt und die behutsam spricht. Umso ungewöhnlicher mutet es an, dass die Augsburgerin über zehn Jahre lang in einem Wohnwagen gelebt hat. Der Campingpark in Mühlhausen bei Augsburg, der einer Eigentümergemeinschaft gehört, war ihr Zuhause. Notgedrungen. Denn die 75-Jährige bezieht nur eine geringe Rente. Es ist die Geschichte einer Frau, die ihr Leben lang fleißig gearbeitet hat, bis das Schicksal ihr einen Strich durch die Rechnung machte. Kürzlich schlug es erneut zu. Eines lässt sie dabei verzweifeln.

"Da ist es", sagt Birgit Portmann unter dem Regenschirm, als sie an der hintersten Reihe des Campingplatzes ankommt. Sie sperrt eine Art Gartentür auf und steht auf der Terrasse, die sie hat pflastern lassen. Das Blumenbeet daneben ist akkurat angelegt. Vor dem Wohnwagen hat die Rentnerin vor einigen Jahren einen Holzanbau errichten lassen – wie eine Art festes Vorzelt. Darin befinden sich Küchenzeile und Wohnzimmer. Von dort aus geht es in den Wohnwagen, ihr Schlafzimmer. "Ich habe mich hier immer wohlgefühlt", erzählt die Frau mit den grauen, kurzen Haaren und der Brille. "Ich zog damals hierher, weil ich monatlich nur eine Rente von 850 Euro bekomme." Knapp 1000 Euro habe sie im Jahr Miete für den Stellplatz gezahlt. In den Wintermonaten, wenn es zu kalt wurde, sei sie vorübergehend zu Freunden gezogen. Dabei hatte Birgit Portmann einst ein festes Einkommen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen