Es war die erste Filiale: Schwarze Kiste an der Haunstetter Straße schließt

Die Schwarze Kiste eröffnete an der Haunstetter Straße in Augsburg vor fast zehn Jahren. Der Inhaber gab nun das Aus für den Standort bekannt.

Plus Anstehenden Investitionen in die Filiale an der Haunstetter Straße hätten sich nicht gerechnet. Inhaber Sebastian Hrabak will sich auf andere Standbeine konzentrieren.

Von Miriam Zissler

Vor fast zehn Jahren fing für die Schwarze Kiste an der Haunstetter Straße alles an. Dort verkaufte Inhaber Sebastian Hrabak und sein Team zunächst Kaffee, andere Getränke sowie Snacks aus dem umgebauten Imbiss-Wagen, später wurde der Standort durch einen "Kaffeegarten" und Räumlichkeiten erweitert. Nun verkündete er das Aus für die Filiale und erklärt, was es für sein Unternehmen bedeutet, das sich seit März 2020 in einem Insolvenzverfahren befindet.

