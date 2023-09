Augsburg

Essen brennt an: Feuerwehr rückt in der Innenstadt aus

Am frühen Freitagabend wurde Brandalarm in der Dominikanergasse in der Augsburger Innenstadt ausgelöst.

Alarm wegen Rauchs in der Dominikanergasse: Ein Einsatz der Feuerwehr sorgt am Freitagabend in der Augsburger Innenstadt für Aufsehen.

Diesen Feuerwehreinsatz dürften zahlreiche Menschen in der Augsburger Innenstadt bemerkt haben: Am frühen Freitagabend gab ein Brandmelder in einem Haus in der Dominikanergasse Alarm. Dort hatte sich offenbar starker Rauch entwickelt. Die Feuerwehr rückte an – konnte allerdings schnell Entwarnung geben, wie ein Sprecher der Polizei-Einsatzzentrale auf Anfrage unserer Redaktion sagte. Es habe sich um eine angebrannte Speise auf einem Herd gehandelt. Die Feuerwehr lüftete die betreffenden Räume aus. Niemand sei verletzt worden. (caj)

