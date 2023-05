Augsburg

Essen in zwei Schichten: Warum Lokale oft nur noch Zeitfenster anbieten

Duc Luu hat ein flexibles System. Unter der Woche können seine Gäste länger sitzen bleiben. An einem stark nachgefragten Samstag bietet er die Tische um 18 und 20 Uhr an.

Plus Der Kostendruck ist ein Grund, warum Gastronomen Zeitfenster anbieten. Andere haben das System wieder abgeschafft, denn es funktioniert nicht für jeden.

Am Samstagabend kann Duc Luu nicht anders, sagt er. Da sei die Nachfrage so groß, dass er - von großen Gruppen abgesehen - die Tische seines Restaurants Ukiyo nur für zwei Stunden anbietet. So könne er den Tisch um 18 und um 20 Uhr vergeben und dank dieser doppelten Besetzung schwächere Tage ausgleichen. "Ich habe gar keine Wahl, schließlich muss ich Miete, Gehälter und andere Fixkosten davon bezahlen." Dazu kämen noch die Preissteigerungen der vergangenen Monate, zählt er auf. Viele Augsburger Gastronomen bieten inzwischen ihre Tische zu vorgegebenen Uhrzeiten und nur für eine bestimmte Zeit an. Für Angela Inselkammer, Präsidentin des Bayerischen Hotel- und Gaststättenverbandes, ist das an und für sich eine "faire Lösung", auch wenn sie nicht für alle funktioniert.

Grundsätzlich könnten nur Betriebe das System anwenden, die stark nachgefragt sind, weiß Angela Inselkammer. Es sei eine gute Möglichkeit, mehr Umsatz zu machen. Restaurants stünden unter einem "enormen Kostendruck" - gleichzeitig sei die Marge aber nicht so hoch. "Im Grund ist es eine faire Lösung, wenn der Wirt die Preise für seine Gäste nicht erhöhen will, dafür aber zwei Besetzungen zulässt", sagt sie. Andere gingen mit den Preisen nach oben, dafür dürften ihre Gäste aber sitzen bleiben. Funktionieren kann auch das. Das Zusammenspiel zwischen Wirt und Gast müsse passen.

