Etappe erreicht: So ist der Stand im Mega-Projekt Haunstetten-Südwest

Um das wohl größte Stadtentwicklungsprojekt Augsburgs ist es zuletzt recht still geworden. Haunstetten-Südwest kommt zwar regelmäßig zur Sprache – zuletzt etwa, als in Haunstetten Befürchtungen aufkamen, wegen des Flächenverbrauchs dort könnten sich Hochwasser-Probleme verstärken. Von Fortschritten in den Planungen war zuletzt jedoch wenig bekannt geworden. Nun hat das Projekt eine neue Etappe erreicht.

Max Kramer