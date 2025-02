Etliche Mülltonnen in Augsburg bleiben wegen Streiks vorerst ungeleert

Die Streiks im öffentlichen Dienst führen derzeit in verschiedenen Bereichen in Augsburg zu Einschränkungen, etwa in Nahverkehr oder Kitas. Für viele vielleicht am sichtbarsten sind die Konsequenzen in der Müllentsorgung. In der vergangenen Woche wurden Nachleerungstermine verschoben, etwa von Grauen, Grünen und Braunen Tonnen – auch die vorgesehene Sperrmüllabholung am Freitag fiel aus. Auch für diese Woche kündigten die Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetriebs (AWS) Einschränkungen an. Nun gibt es Konkreteres.

Wie der AWS am Montag mitteilte, wird er am Dienstag komplett bestreikt. „In allen Betriebsteilen Müllabfuhr, Straßenreinigung, allen Wertstoff- und Servicepunkten sowie der Deponie Augsburg-Nord erfolgt an diesem Tag eine Betriebsstilllegung“, heißt es in der Mitteilung auf der AWS-Homepage. Ganztägig geschlossen seien deshalb die Wertstoff- und Servicepunkte Unterer Talweg, Holzweg, Johannes-Haag-Straße, Deponie Augsburg-Nord und Oberer Auweg. Auch Tonnen würden am Dienstag nicht geleert, Straßen, Radwege und öffentliche Plätze nicht gereinigt. „Bürgerinnen und Bürger werden gebeten, bereits bereit gestellte Tonnen wieder zurückzustellen“, so der AWS.

Der Mitteilung zufolge ergeben sich auch für die darauffolgenden Tage Änderungen:

Mittwoch, 26. Februar: An diesem Tag sollen die planmäßige Leerung der Grauen Tonnen sowie die Nachleerung der stehengebliebenen Grauen Tonnen von 20. und 25. Februar stattfinden. Die Leerung der Braunen und Grünen Tonnen fällt dagegen ersatzlos aus.

Donnerstag, 27. Februar: Die Leerung der Grauen und Grünen Tonnen sowie die Nachleerung der stehengebliebenen Grauen Tonnen vom 25. Februar findet statt. Die Braunen Tonnen werden dagegen nicht geleert – ersatzlos.

Nach Auskunft des AWS werden die gelben Wertstofftonnen für Kunststoffe und Metalle wie üblich geleert, dieser Bereich ist von den Warnstreiks nicht betroffen – anders als Sperrmüll. Die für Dienstag vorgesehene Abholung fällt aus. Der AWS bittet darum, bereits bereitgestellten Sperrmüll nach Möglichkeit von der Anfahrtsstelle zu entfernen. „Die ausgefallenen Sperrmülltermine werden im Laufe dieser oder kommender Woche nach individueller Vereinbarung nachgefahren“, so der AWS. Ab der Woche vom 3. März sei wieder eine vollständige und planmäßige Abfuhr geplant – „sofern keine weiteren Streiks dazwischenkommen“. Man bitte die Bürgerinnen und Bürger um Verständnis „für mögliche Unannehmlichkeiten“. Weder AWS noch Stadt Augsburg haben bislang nähere Angaben dazu gemacht, welche Stadtteile von den aktuellen Einschränkungen besonders betroffen sind.

AWS und Stadtentwässerung gehen ab Dienstag in den Streik

Ebenfalls ab Dienstag wird der Bereich Stadtentwässerung bestreikt. Der Ausstand soll drei Tage andauern. Nach Auskunft der Gesellschaft Verdi dürfte es jedoch zu keinen unmittelbaren Einschränkungen für die Bevölkerung kommen, da Notdienste eingerichtet sind.