Etwas zu feiern? Sechs Party-Locations zum Mieten in Augsburg

Party in einer Straßenbahn, in einem historischen Turm oder in einem Weinlager: In Augsburg gibt es einige besondere Locations, die für private Feiern gemietet werden können. Sechs Tipps aus unserer Redaktion.

Soho Stage: Das Wohnzimmer im Untergrund

Schon der erste Eindruck reicht, um zu erkennen, dass hinter dem eher unscheinbaren Eingang in der Ludwigstraße keine gewöhnliche Location steckt. Eine enge, ungeschminkte Treppe führt linksherum in den Untergrund, direkt ins Herz der Soho Stage. Das Kellergewölbe mit warmem Holzboden ist eher wegen als trotz des leicht industriellen Charmes sehr gemütlich und einladend, ohne schmuddelig daherzukommen. Es gibt eine Bühne, eine Bar – und Raum für bis zu 100 Personen, teil- oder unbestuhlt. Der Preis für all das ist vergleichsweise fair: Die Miete inklusive Technik, Barpersonal und Reinigung kostet 300 Euro, hinzu kommen ein Mindest-Barabsatz von 800 Euro und Security-Kosten. Wer möchte, kann eine professionelle Lichtshow, Garderobe mit Personal oder Reihenbestuhlung dazubuchen. Weiterer Pluspunkt: Speisen kann der Gastgeber oder die Gastgeberin – anders als in vielen Locations – selbst mitbringen. Ob die Soho Stage wirklich der richtige Ort für die Feier ist, lässt sich problemlos herausfinden: Im "normalen" Betrieb ist sie eine Mischung aus Kulturbühne und Club mit regelmäßigem Programm, gerade am Wochenende.

