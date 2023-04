EU-Fördertopf erfunden: Männer sollen 51 Autokäufer betrogen haben

Plus Der Chef einer Fahrzeug-Vermittlungsfirma in Augsburg sowie ein Kollege sollen Autokäufer um 170.000 Euro betrogen haben. Zum Prozessauftakt gab es eine Überraschung.

Der eine Verteidiger, Rechtsanwalt Christian Schulz, brach spätnachts mit dem Auto in Wolfenbüttel bei Braunschweig auf, um morgens um 9 Uhr nach 500 Kilometern Fahrt pünktlich im Strafjustizzentrum in Augsburg zu sein. Mitverteidiger Markus Ziesche aus dem oberen Bayerischen Wald legte immerhin noch 250 Kilometer zurück, stand ebenfalls kurz vor Prozessbeginn im Sitzungssaal 141 auf der Matte. Auch Richter Dominik Wagner und seine beiden Schöffen sowie Staatsanwalt Philip Kramer saßen bereit für einen Betrugsprozess, der immerhin auf vier Tage terminiert war. Wer zum Auftakt fehlte, waren die beiden Angeklagten, 44 und 50 Jahre alt. Das Verfahren platzte.

Die Verteidiger fuhren unverrichteter Dinge wieder nach Hause. Wenn Richter Wagner den Prozess neu eröffnet, werden die beiden Angeklagten mit ziemlicher Sicherheit auf ihren Stühlen im Verhandlungssaal sitzen. Denn Staatsanwalt Kramer hat sogenannte Sitzungshaftbefehle gegen die Prozessschwänzer beantragt. Das bedeutet: Die Polizei wird nach den Angeklagten fahnden und sie ins Gefängnis bringen, wo sie dann hinter Gittern auf den neuerlichen Prozesstermin warten müssen.