Europaminister Beißwenger besucht Augsburger Plärrer

Es gehört wohl zu den angenehmeren Terminen, die ein Minister absolvieren kann: Bayerns Europaminister Eric Beißwenger war am Mittwoch zu Gast auf dem Augsburger Herbstplärrer, um sich mit dem Schaustellerverband auszutauschen. Dabei kam er auch mit Beschickern ins Gespräch. Volksfeste wie der Plärrer seien ein fester Bestandteil bayerischer Kultur und Heimat, betonte der Minister. Er bedankte sich bei den Schaustellern, dass sie diese Tradition aufrechterhalten. Geht es nach den Schaustellern, würden sie diese Tradition gerne besonders würdigen lassen: Ein Eintrag in die Unesco-Liste als immaterielles Kulturerbe könnte, hieß es am Mittwoch, dazu beitragen. Mal sehen, ob Beißwenger hier etwas erreichen kann... (AZ)

