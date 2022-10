Augsburg

17:23 Uhr

Eva Weber fällt krankheitsbedingt aus – wohl auch am CSU-Parteitag

Oberbürgermeisterin Eva Weber fehlte in der Stadtratssitzung am Donnerstag krankheitsbedingt.

Artikel anhören Shape

Die Stadtratssitzung am Donnerstag wird von Bürgermeisterin Martina Wild geleitet, auch am CSU-Parteitag am Wochenende wird OB Eva Weber wohl nicht teilnehmen.

Oberbürgermeisterin Eva Weber ( CSU) ist seit einer guten Woche krank und nimmt keine Termine in der Öffentlichkeit mehr wahr. Die Stadtratssitzung am Donnerstag wurde von Bürgermeisterin Martina Wild (Grüne) geleitet. Es handele sich womöglich um einen Infekt, allerdings nicht Corona, heißt es. Auch am CSU-Parteitag auf dem Messegelände am Wochenende wird Weber voraussichtlich nicht teilnehmen. In der Stadtratssitzung am Donnerstag gab es allerdings einige coronabedingte Ausfälle. Kurz nach Beginn der Sitzung, vor der sich alle Ratsmitglieder freiwillig testen lassen können, kam heraus, dass einige Tests positiv waren. Daraufhin wurde die Sitzung kurz unterbrochen, bis alle noch offenen Testergebnisse vorlagen. Manche Ratsmitglieder und Referenten zogen eine Maske auf. Die betroffenen Räte verließen sofort die Sitzung und schalteten sich dann von zu Hause aus elektronisch zu. (skro)

Themen folgen