Augsburg

vor 36 Min.

Ex-Angeklagter im Reesepark-Prozess: "Augsburg hat eine Parallelwelt"

Slavko P. (links) im Gespräch mit seinem Anwalt Jörg Seubert. P. steht unter Bewährung, muss sich an Auflagen und Weisungen halten.

Plus Messerstecherei, Körperverletzung, Falschgeld, Drogen. Slavko P., einst Hauptangeklagter im Augsburger Reesepark-Prozess, erzählt, wie er im Leben falsch abbog.

Von Ina Marks Artikel anhören Shape

Im Alter von 13 Jahren bog er falsch ab. Slavko P. (Name geändert) probierte Marihuana, LSD, Ecstasy. Die Drogen wurden im Freundeskreis herumgereicht. Der Rausch gefiel ihm. Er machte sein Leben aufregender. Zum Leidwesen seiner Mutter. "Ich war immer das schwarze Schaf in der Familie", erzählt Slavko. "Alle meine Freunde waren schwarze Schafe." Der Junge aus dem Augsburger Stadtteil Kriegshaber driftete ins kriminelle Milieu ab. "Die Unterwelt", nennt es Slavko großspurig im Rückblick. Früher pflegte er gerne das Image des bösen Jungen. Früher, das war vor dem sogenannten Reesepark-Prozess um eine blutige Auseinandersetzung in der Grünanlage, der im vergangenen Jahr für viel Aufsehen sorgte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen