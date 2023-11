Ex-Corona-Demo: "Wir sind neutral und friedlich"

Die einstigen "Corona-Demos" haben sich inhaltlich längst verändert. Am Samstag kam es erneut zu einer Kundgebung in Augsburg.

Rund 150 Menschen protestierten am frühen Samstagabend unter dem Motto "Schnauze voll" gegen den Kurs der deutschen, aber auch kommunalen Politik. Nicht nur inhaltlich haben sich einstigen "Corona-Demos" gewandelt, sie finden zudem nur noch monatlich statt.

Bis Ende Oktober hatte das Bürgerforum Schwaben aus Königsbrunn wöchentlich die Kundgebungen in Augsburg veranstaltet, künftig wird dazu jeden letzten Samstag im Monat aufgerufen. Das Bürgerforum Schwaben bezeichnet sich selbst als "überparteilich, aber nicht unpolitisch". Mit der inzwischen 101. Veranstaltung, so sprach Mitinitiatorin Michaela Königsberger in das Mikrofon am Königsplatz, richte man sich weiter gegen die Missstände im eigenen Land und setze sich für den weltweiten Frieden ein.

Demo in Augsburg: Gegen Anhebung der Steuer und Altersarmut

"Wir sind neutral und friedlich. Die Veranstaltung ist keine Werbeplattform für linke oder rechte Darstellungen oder Parteien", betonte sie vor den Versammelten. Altersarmut, Anhebung der Mehrwertsteuer in der Gastronomie, Asylpolitik, bezahlbarer Wohnraum - auf der Kundgebung wurden viele Themen angesprochen und die Politik für ihren Kurs kritisiert.

Kritik wurde auch an Oberbürgermeisterin Eva Weber und der Stadt Augsburg für das Aufhängen der israelischen und ukrainischen Fahnen geübt. Man habe zuletzt verlangt, so Königsberger, alle Länderfahnen abzunehmen und sich auf keine Seite von Kriegsparteien zu stellen. Stattdessen, so Königsberger, habe man Weber aufgefordert, für den weltweiten Frieden zu stehen und sich um die Missstände und die Belange in der eigenen Stadt und deren Bürger zu kümmern. (ina)

