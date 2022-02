Augsburg

vor 30 Min.

Ex-Mitarbeiterin über Augsburger Pflegeheim: "So werden nicht mal Tiere behandelt"

Was hat sich in dem Augsburger Pflegeheim abgespielt? Die Berichte über eklatante Missstände häufen sich.

Plus Beim Pflegeheim Ebnerstraße wird offiziell von Defiziten gesprochen. Manche Angehörige fühlen sich in ihren Befürchtungen bestätigt - eine Insiderin berichtet Erschütterndes.

Von Ina Marks

Johanna S. meint, sie ertrug es irgendwann nicht mehr, wie mit den alten Menschen umgegangen wurde. "So werden nicht mal Tiere behandelt." Die junge Frau sagt, sie habe als Pflegekraft im Seniorenheim Ebnerstraße gearbeitet. Nach einigen Monaten kündigte sie. Was sie dort erlebt habe, sagt sie, verfolge sie bis heute. Seitdem hat Johanna S. (Name geändert) nicht mehr in der Pflegebranche gearbeitet. Sie weiß noch nicht, ob sie überhaupt je dahin zurückkehren wird. Jetzt, wo die angeblichen Missstände an die Öffentlichkeit geraten, traut sich die junge Frau darüber zu sprechen. Ihr erschütternder Bericht und warum sich manche Angehörige in ihrem unguten Gefühl bestätigt fühlen.

