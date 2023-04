Augsburg

10:19 Uhr

Ex-Referent Wurm zum Stadtmarkt: "Es braucht für beide Hallen ein neues Konzept"

Plus Dirk Wurm stand von 2014 bis 2020 in der politischen Verantwortung für den Stadtmarkt. Er kritisiert die Stadt für ihr Vorgehen und sorgt sich um Händler am Markt.

Von Michael Hörmann

Als ehemaliger zuständiger Referent für den Stadtmarkt: Wie beurteilen Sie die Debatte über Kernöffnungszeiten und das Vorgehen der Stadt Augsburg, Bußgelder gegen Händler bei Verstößen zu erheben?



Dirk Wurm: Die Vorgehensweise der Stadt geht weitgehend an den Problemen und Herausforderungen des Stadtmarkts vorbei.

Dirk Wurm Foto: Klaus Rainer Krieger

Warum?



Wurm: Etliche Beschicker sind über kurz oder lang nicht mehr in der Lage, ihre Stände wirtschaftlich zu betreiben. Ihnen fehlt Personal und sie kommen an das Ende ihrer Kräfte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen