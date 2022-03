Augsburg

17:14 Uhr

Exhibitionist belästigt Frau nahe Berliner Allee in Augsburg

Eine 22-Jährige war am Sonntagabend in einer Grünanlage in Augsburg spazieren, als sie eine unangenehme Begegnung mit einem Exhibitionisten hatte.

Ein unbekannter Exhibitionist hat am Sonntagabend gegen 20 Uhr eine 22-jährige Frau belästigt, die im Bereich der Grünanlage an der Berliner Allee spazieren ging. Laut Polizei joggte der Man erst an der Frau vorbei, blieb dann stehen, zog seine Hose herunter und manipulierte an seinem Glied. Dabei suchte er laut Ermittlungen Blickkontakt zur Frau, bevor er verschwand. Der Verdächtige ist 25 bis 30 Jahre alt, um die 1,70 Meter groß und dunkelhäutig. Er trug eine graue Jogginghose, eine graue Jacke und weiße Turnschuhe (vermutlich Marke Nike). Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 0821/323-3810. (skro)

Themen folgen