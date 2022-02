Exhibitionist belästigt zwei Frauen in der Innenstadt

Der Unbekannte stellte sich am Schäfflerbach neben eine Parkbank, auf der zwei 18-Jährige saßen. Die Polizei bittet um Hinweise auf den mutmaßlichen Täter.

Die Polizei sucht nach Hinweisen auf einen Exhibitionisten, der am Sonntagabend in der Innenstadt unterwegs war und zwei junge Frauen belästigte. Laut Polizeibericht fiel der Mann den beiden Frauen gegen 18.40 Uhr am Schäfflerbach auf, als er in der Öffentlichkeit onanierte.

Die beiden 18-Jährigen saßen auf einer Parkbank, als der bislang unbekannte Täter sich im Dunkeln neben die Bank stellte und Sichtkontakt zu den Frauen suchte. Als eine der Frauen den Mann darauf ansprach, drehte er sich um und ging davon. Die Polizei sucht nach dem Mann, der wie folgt beschrieben wird: rund 30 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß, schlank, dunkle Hautfarbe und bekleidet mit Jeans und beigem Kapuzenpullover. Zeugen können sich unter der Telefonnummer 0821/323-2710 melden. (eva)