Exhibitionist entblößt sich in einem Augsburger Hallenbad vor Schülern

Die Polizei sucht nach Zeugen und Hinweisen zu einem Vorfall im Hallenbad in der Schwimmschulstraße in Augsburg. Ein Mann hat sich dort vor Kindern entblößt.

Gegen 10 Uhr ist es im Hallenbad in der Schwimmschulstraße zu einer exhibitionistischen Handlung gekommen. Ein bislang unbekannter Täter blickte nach Polizeiangaben in Richtung der Umkleidekabinen des Bades und onanierte dabei. In der Umkleide befand sich zu diesem Zeitpunkt eine Schulklasse. Die Polizei fahndete nach dem Täter, konnte ihn aber nicht ausfindig machen. Die Polizei bittet unter der Nummer 0821/323-2110 um Zeugenhinweise. (jaka)