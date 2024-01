Augsburg

Experten warnen nach Ansturm auf Kuhsee: "Die Eisdecken tragen nicht"

Plus Schlittschuhläufer und Spaziergänger tummelten sich zuletzt auf dem gefrorenen Kuhsee in Augsburg. Die Wasserwacht hingegen warnt vor Lebensgefahr.

Der Kuhsee glich am Wochenende einem Wintermärchen. Bei schönstem Sonnenschein wimmelte es nur so vor Menschen auf dem gefrorenen See. Was vielen von ihnen sichtlich Freude machte, beobachtete die Wasserwacht mit Skepsis. Sie warnte sogar bei den noch eisigen Temperaturen vor Lebensgefahr, ganz zu schweigen von den nun kommenden Tagen. Eine weitere Entwicklung bereitet den ehrenamtlichen Einsatzkräften Sorge.

"Dass der Kuhsee so zugefroren ist, habe ich schon lange nicht mehr gesehen", stellte ein Spaziergänger Sonntagnachmittag am Rande des Ufers fest. Der Kuhsee war am Wochenende bei Sonnenschein ein beliebtes Ausflugsziel. Offenbar hatte sich schnell herumgesprochen, dass sich auf dem Gewässer in den vergangenen Tagen eine durchgängige Eisschicht gebildet hatte. Viele Menschen jeglichen Alters nutzten das.

