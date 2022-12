Expertenkommission schlägt mehr Weichen an Bahnlinie vor

Der Korridor Ulm-Augsburg-München soll so leistungsfähiger werden. Bei Störungen würden die Weichen mehr Flexibiltät erlauben.

Die vom Bundesverkehrsministerium eingesetzten "Beschleunigungskommission Schiene", die kurzfristige Verbesserungen für den Bahnverkehr erarbeiten sollte, hat in ihrem Abschlussbericht mehrere Änderungen an der Strecke Ulm-Augsburg-München vorgeschlagen. Die Kommission bringt an folgenden Stellen sogenannte Überleitstellen, also den Einbau von zusätzlichen Weichenverbindungen zwischen den Hauptgleisen, ins Spiel: in Mindelaltheim, Burgau, Kutzenhausen, Diedorf, zwischen Dinkelscherben und Freihalden, Kissing, Haspelmoor, Mammendorf und Maisach. Das würde den Bahnverkehr im Fall von Störungen flexibler machen. Pro Bahn hatte vor Jahren schon den Ausbau von zwei Weichen in Mering kritisiert, die während des viergleisigen Streckenausbaus dort nötig waren. Diese Weichen wurden danach ausgebaut.

Die Augsburger SPD-Bundestagsabgeordnete Ulrike Bahr sagte, sie begrüße die Vorschläge. "Mit den zusätzlichen Gleisverbindungen wird der Bahnbetrieb auf dieser Hauptstrecke insgesamt flexibler, nicht nur im Störungsfall, sondern auch im täglichen Betrieb, denn es werden mehr Überholungen über das Gegengleis möglich. Das erhöht auch die Leistungsfähigkeit insgesamt." Einen Vorteil könnte beispielsweise die vorgeschlagene Überleitstelle in Kissing für die Paartalbahn bedeuten, weil die Gleise zwischen Augsburger Hauptbahnhof und Kissing flexibler genutzt werden könnten. Auch zwischen Augsburg und Dinkelscherben könnte der Nahverkehr profitieren. Die Maßnahmen müssten nun auf den Weg gebracht werden. (skro)