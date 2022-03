Expertin aus Augsburg zeigt, was Frauen vom Wald lernen können

Plus Die Augsburger Forstwissenschaftlerin Anne-Marie Heinze sagt: Frauen können sich vom Wald so einiges abschauen. Eine Erkundung zum Weltfrauentag.

Bäume haben es nicht leicht. Das steht schon nach wenigen Metern durch den Augsburger Stadtwald an der Seite von Forstwissenschaftlerin Anne-Marie Heinze fest. Im Wald herrsche ein stetiger Konkurrenzkampf um Licht, Wasser und Nährstoffe. Bäume müssten sich beweisen, abwägen, Entscheidungen treffen. Heinze zeigt auf eine Buche: "Wohin wachse ich? Wie hoch wachse ich? Reichen dann meine Ressourcen noch aus?" Fragen wie diese, sagt die 28-Jährige, sollten sich nicht nur Bäume stellen.