Explosion im FCA-Stadion: Ein Verdächtiger wird aus U-Haft entlassen

Nach der Explosion eines Böllers beim Heimspiel des FC Augsburg mussten zwei Verdächtige in Untersuchungshaft. Einer ist nun wieder frei.

Einer der zwei Männer, die an der Explosion eines Böllers im Stadion des FC Augsburg beteiligt gewesen sein sollen, ist wieder auf freiem Fuß. Dies hat das Polizeipräsidium Schwaben-Nord am Donnerstagnachmittag in Absprache mit der Staatsanwaltschaft bekannt gegeben. Demnach habe die Sichtung des Videoaufzeichnung ergeben, "dass hinsichtlich eines Beschuldigten eine mittäterschaftliche Beteiligung am Tatgeschehen derzeit nicht ausreichend sicher nachzuweisen ist, sondern allenfalls eine Beihilfehandlung."

Explosion und Knall bei FC Augsburg-Heimspiel: Verdächtiger aus U-Haft entlassen

Eine solche Beihilfehandlung rechtfertige nicht, die Untersuchungshaft aufrechtzuerhalten, heißt es in der Mitteilung weiter. Die Staatsanwaltschaft habe daher die Aufhebung beim Amtsgericht beantragt und die sofortige Entlassung des Mannes angeordnet.

Der Verdächtige, der den Böller gezündet und schließlich auch geworfen habe, sitze dagegen weiterhin in Untersuchungshaft. Inzwischen sind auch weitere Details zu dem Vorfall bekannt, bei dem am vergangenen Wochenende mehrere Personen verletzt wurden.

Lesen Sie dazu auch