Extreme Trockenheit: Waldbrandgefahr in Augsburg ist gestiegen

In Anbetracht der anhaltenden Trockenheit ist der aktuelle Waldbrandgefahrenindex für Augsburg aktuell auf Stufe 3 gestiegen. Die Stadt appelliert deshalb an die Bevölkerung, sich insbesondere im Bereich des Stadtwalds umsichtig zu verhalten und die geltenden Grundregeln einzuhalten. So sind Grillen und offenes Feuer im Augsburger Stadtwald ganzjährig verboten. Daneben gilt dort zwischen März und Oktober ein striktes Rauchverbot. Auch in den Parks sowie an Lech und Wertach ist das Grillen nicht erlaubt.

Die Stadt warnt davor, Zigaretten oder andere brennende Gegenstände in die Natur zu werfen. Autos und Motorroller sollten nicht auf trockenen Grasflächen, vor allem nicht in der Nähe von Wäldern, abgestellt werden. Beim Parken von Fahrzeugen sollte darauf geachtet werden, dass keine Rettungswege blockiert werden.

„Ich bitte alle Bürgerinnen und Bürger, sehr vorsichtig zu sein und offenes Feuer, aber auch Unachtsamkeiten mit parkenden Autos oder Zigaretten in unseren Wald- und Wiesengebieten unbedingt zu vermeiden. Wir müssen unseren wertvollen Stadtwald bestmöglich schützen", sagt Forstreferent Roland Barth. Mit einer großen Waldbrandübung haben sich die Augsburger Feuerwehren im Jahr 2021 für den Ernstfall vorbereitet. Dennoch appelliert auch Ordnungsreferent Frank Pintsch an die Bürger, jedes Risiko zu vermeiden. (AZ)

