Facetime-Anruf während der Fahrt endet mit Anzeige

Ein 33-jähriger Lkw-Fahrer ruft während einer Fahrt eine Frau per Facetime an. Die informiert umgehend die Polizei.

Für einen 33-jährigen Lkw-Fahrer war am Sonntag nach einem Alkoholtest in der Schönbachstraße die Fahrt beendet. Während seiner Fahrt kam laut Polizei der 33-jährige Lkw-Fahrer auf die Idee, eine 31-Jährige per Facetime anzurufen. Als die 31-Jährige bemerkte, dass der 33-Jährige während des Telefonats mit dem Lkw fuhr, informierte sie umgehend die Polizei. Bei einer anschließenden Kontrolle stellten die Einsatzkräfte Alkoholgeruch fest. Ein freiwilliger Alkoholtest ergab einen Wert von über 0,7 Promille.

Die Fahrt war daher für den 33-Jährigen beendet, ihn erwartet unter anderem eine Ordnungswidrigkeitenanzeige nach dem Straßenverkehrsgesetz. (ziss)