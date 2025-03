Fachtag über Marte Meo: „In jedem Kind steckt eine Goldmine“

Ein besonderer interner Fachtag zum Thema „Marte Meo – aus eigener Kraft“ fand am 19. Februar 2025 im Haus St. Ulrich in Augsburg statt. Veranstaltet wurde er von der Fachakademie für Sozialpädagogik Maria Stern mit der niederländischen Pädagogin und Begründerin von „Marte Meo International“, Maria Aarts. „Marte Meo“ ist eine videobasierte Methode zur Entwicklungsunterstützung, die positive Kräfte und Ressourcen in Familien, Gruppen und bei jedem Einzelnen stärkt und weiterentwickelt. Maria Aarts hat diese Methode weltweit in 39 Ländern selbst bekannt gemacht.

Nach kurzen Begrüßungsworten von Herrn Peter Kosak, Leiter des Schulwerks der Diözese Augsburg, hieß die Schulleitung, Frau Gabriele Wunderle, die Gastreferentin und Begründerin von „Marte Meo International“, Maria Aarts, sowie alle Anwesenden herzlich willkommen. Sie eröffnete den Fachtag mit dem Zitat: „In jedem Kind steckt eine Goldmine.“ Maria Aarts faszinierte mit interessanten, humorvollen und praxisnahen Vorträgen sowie einer Vielzahl beruflicher Beispiele. Der gesamte Fachtag wurde durch musikalische Impulse unter der Leitung von Dr. Marianne Heiden und dem eigens für den Fachtag zusammengestellten Marte Meo-Ensemble untermalt.

An unserer Fachakademie können Studierende die Marte Meo-Methode als internationale Zusatzqualifikation erwerben. Wer Interesse an einer Ausbildung zur Erzieherin oder zum Erzieher hat, ist herzlich eingeladen zum „Tag der offenen Einblicke“ am 22. März 2025 von 10:00 bis 13:00 Uhr. Besuchen Sie uns an der Fachakademie für Sozialpädagogik Maria Stern im Inneren Pfaffengäßchen 3 in Augsburg oder auf der Homepage: www.faks-augsburg.de

Dieser Artikel wurde nicht redaktionell bearbeitet.