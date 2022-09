Fälle von Unfallfluchten: E-Scooter-Fahrer haut Richtung Hochablass ab

Die Polizei berichtet von mehreren Unfallfluchten in Augsburg und bittet um Zeugenhinweise. In einen Fall war ein E-Scooter-Fahrer verwickelt.

Eine Unfallflucht hat sich am Dienstag zwischen acht und 12.47 Uhr in einer Tiefgarage in der Innenstadt in der Jesuitengasse ereignet. Als ein 23-Jähriger zu seinem Fahrzeug zurückkam, entdeckte er daran Kratzer und Dellen. Der Sachschaden wird auf circa 4000 Euro geschätzt. Auch ein in der Jesuitengasse Höhe Hausnummer 24 geparkter roter Peugeot wurde von einem unbekannten Fahrzeug angefahren. Am Pkw entstand im Bereich der Heckstoßstange ein Sachschaden in Höhe von 3000 Euro. Der Unfall hatte sich im Zeitraum von vergangenem Freitag bis Montag ereignet. Zeugen sollen sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0821/323 2110 melden. Zu einem Unfall mit Flucht kam es am Dienstag in Hochzoll.

Unfallfluchten in Augsburg: Polizei sucht Zeugen

Ein 62-Jähriger fuhr gegen 10.10 Uhr mit seinem Ford in der Oberländer Straße in Richtung Friedberger Straße, als ein E-Scooter-Fahrer aus der Schwangaustraße kam, die Vorfahrt des Autos missachtete und mit dem Pkw kollidierte. Am Ford wurde der rechte Außenspiegel abgerissen und die Front beschädigt. Der E-Scooter-Fahrer flüchtete daraufhin zu Fuß in Richtung Hochablass. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 1500 Euro. Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323 2310.

In Oberhausen wurde in der Äußeren Uferstraße der schwarze Opel einer 43-jährigen Augsburgerin in der Zeit von Sonntagnachmittag bis Montag 17.30 Uhr im Frontbereich beschädigt. Vermutlich war ein unbekanntes Fahrzeug beim Ausparken gegen den Opel gestoßen. Hinweise zur Unfallflucht nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0821/323 2510 entgegen. (ina)