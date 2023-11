Fahranfänger rauscht auf B17 in Radarfalle: Fahrverbot und Geldstrafe

Viel zu schnell war ein Fahranfänger mit dem Auto auf der B17 in Augsburg unterwegs. Es war mitten in der Nacht, als die Polizei ihn stoppte.

Die Verkehrspolizei hat bereits Samstagnacht in Augsburg Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Wie sie jetzt berichtet, wurde auf der B17 zwischen Eichleitnerstraße und Messegelände ein Fahranfänger erwischt. Er war schneller als die Polizei erlaubt.

Gegen 0.30 Uhr kontrollierten die Einsatzkräfte den Fahranfänger aus dem nördlichen Landkreis Augsburg, der in Richtung Süden unterwegs war. Laut Polizei war er mit über 110 Kilometer pro Stunde in die Messstelle gefahren. In dem Bereich gilt laut Polizei Tempo 70. Aufgrund der Gesamtumstände und da sich die Messstelle noch innerhalb einer geschlossenen Ortschaft befand, geht die Polizei nach eigenen Angaben bei dem Fahrer von einer vorsätzlichen Begehung aus. In diesen Fällen werde das Bußgeld deshalb per se verdoppelt, heißt es.

Den Fahranfänger erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 800 Euro, zwei Punkte in der Verkehrssünderkartei Flensburg, sowie ein einmonatiges Fahrverbot. Weiterhin ordnet die Fahrerlaubnisbehörde in der Regel eine Verlängerung der Probezeit mit einem Besuch eines kostenpflichtigen Aufbauseminars an, heißt es. (ina)