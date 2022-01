Fahrer flüchten nach Unfällen: Polizei bittet um Hinweise

Zwei Autos sind im Augsburger Stadtgebiet angefahren worden, die Verursacher flüchteten. Nun sucht die Polizei nach Zeugen.

Ein grauer Mazda CX 5 ist am vergangenen Sonntag zwischen 13.15 und 13.50 Uhr auf dem nahezu voll belegten Parkplatz beim Alten Ostfriedhof in der Kurt-Schuhmacher-Straße angefahren worden. Wie die Polizei berichtet, entstand dabei am vorderen linken Kotflügel ein Streifschaden in Höhe von rund 2000 Euro. "Hierbei konnte auch weißer Fremdlackabrieb festgestellt werden, sodass davon ausgegangen wird, dass der Verursacher mit einem weißen Fahrzeug unterwegs war", so die Polizei, die unter der Telefonnummer 0821/323-2310 um Hinweise bittet.

Zu einem weiteren Fall von Unfallflucht kam es am Montag zwischen 6.20 und 15.30 Uhr; hierbei wurde der Polizei zufolge ein ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand in der Eschenhofstraße auf Höhe Hausnummer 5 geparkter silberner VW Golf vorne links angefahren. Auch hier flüchtete der Verursacher. Der Sachschaden dürfte sich auf etwa 500 Euro belaufen, so die Polizei, die in dem Fall unter der 0821/323-2510 um Hinweise bittet. (jaka)