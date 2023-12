Fahrer hebt mit Auto ab: Hoher Sachschaden nach Unfall auf der A8

Ein 26-Jähriger verursacht am Mittwoch einen folgenschweren Unfall auf der Autobahn A8 bei Augsburg. Immerhin: Verletzt wird trotz großem Schadens niemand.

Zu einem größeren Verkehrsunfall ist es am Mittwoch auf der Autobahn A8 bei Augsburg gekommen. "Dabei wurde nach aktuellem Stand niemand verletzt", berichtet die Polizei. Den Angaben zufolge war ein 61-Jähriger gegen 0.15 Uhr auf der A8 unterwegs und ordnete sich vor einem Baustellenbereich in der Nähe der Anschlussstelle Augsburg-Ost wegen der Baustelle auf die linke Spur ein. Als auch ein Lkw auf die linke Spur wechseln wollte, fuhr ein 26-jähriger Autofahrer mit deutlich höherer Geschwindigkeit an ihm vorbei und kollidierte mit dem Auto des 61-Jährigen. "

Anschließend hob das Auto des 26-Jährigen ab, schleuderte danach knapp 200 Meter über die Fahrbahn und kollidierte letztlich mit einer Betongleitwand", so die Polizei. Während der Unfallaufnahme und Reinigung musste die Fahrbahn für etwa 20 Minuten komplett gesperrt werden. Es entstand ein Sachschaden von rund 60.000 Euro. Der 26-Jährige muss nun mit einer Anzeige rechnen. (jaka)