vor 34 Min.

Fahrer im ÖPNV klagen über mehr Stress – was sagen die Stadtwerke dazu?

Busfahrer und Busfahrerinnen haben in der Stadt mitunter einen stressigen Beruf.

Plus Beim Nahverkehrsstreik klagt der Betriebsrat in Augsburg über die schlechteren Arbeitsbedingungen. Die Verkehrsbetriebe geben zu, dass der Job stressiger werde.

Von Stefan Krog Artikel anhören Shape

Im Zuge des Nahverkehrsstreiks bei den Verkehrsbetrieben am Freitag beklagte Betriebsratsvorsitzender Karl Schneeweis, dass der Stress fürs Fahrpersonal immer größer werde, auch weil die Standzeiten an Endhaltestellen als Pausenzeit immer geringer würden. Damit verbunden sei eine höhere Krankheitsquote, zudem werde so im Zusammenspiel mit der Entlohnung die Nachwuchsgewinnung schwieriger.

