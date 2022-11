Durch Fahrermangel drohen weitere Einschränkungen im Augsburger Nahverkehr

Plus Seit Oktober ist der Takt bei Straßenbahnen und teils auch bei Busse in Augsburg abends ausgedünnt, womöglich reicht das aber nicht aus. Die Stadträte sind wenig begeistert.

Der Fahrermangel sorgt dauerhaft für Einschränkungen beim öffentlichen Nahverkehr in Augsburg. Die Stadtwerke sehen angesichts der anhaltenden Krankheitswelle beim Fahrpersonal vorläufig keine Perspektive, wieder ins übliche Taktschema zurückzukehren. Die Verkehrsbetriebe hatten im Oktober Ausdünnungen im Takt bei Bussen und Straßenbahnen ab dem frühen Abend vorgenommen. "Wir haben eine Stabilisierung im Fahrbetrieb erreicht, die Situation bleibt aber weiter angespannt", sagt Stadtwerke-Chef Walter Casazza. "Und nachdem die Rahmenbedingungen nach wie vor schwierig sind, müssen wir prüfen, ob weitere Anpassungen nötig sind."